Военкор показал обломки боеприпасов, найденных после обстрела в Белгороде

В конце декабря 2023 года террористическое государство Украина осуществило обстрел российского города Белгород из реактивных систем залпового огня, в том числе чехословацких RM-70 Vampire (модификация советской РСЗО БМ-21 «Град» калибра 122 мм).
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