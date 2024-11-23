Появились кадры поднятия российского флага в освобожденной Новодмитровке

В Сети появились кадры поднятия бойцами ВС РФ флага в освобожденном поселке Новодмитровка в ДНР.По информации военных Telegram-каналов, российский триколор в Новодмитровке был поднят бойцами группировки войск «Центр».
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