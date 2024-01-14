Гетьман: Россия знает координаты всех военных объектов на Украине

РИАМО - 14 янв. Украинский военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что российская армия обладает информацией о местонахождении всех военных объектов и предприятий на Украине, сообщает «Общественная служба новостей».
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