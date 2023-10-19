Серхио Перес прокомментировал слухи об увольнении из Red Bull

Серхио Перес прокомментировал слухи об увольнении из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Серхио Перес на встрече с прессой в четверг в Остине прокомментировал слухи о скором расставании с Red Bull Racing.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии