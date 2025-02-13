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Москва предложила инвесторам 7 тыс. кв. м под спортобъект в Зеленограде

Москва предложила инвесторам 7 тыс. кв. м под спортобъект в Зеленограде

В Зеленограде открыты торги на аренду участка в 7 тыс. кв. м для размещения спортивного объекта. Аукцион состоится 4 марта, победитель сможет за три года установить футбольный манеж или теннисный корт.

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