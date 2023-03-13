Zab.ru

192 подписчика

Детей из взорвавшегося дома будут переводить в новые школы

Детей из взорвавшегося дома будут переводить в новые школы

Глава комитета градостроительной политики Александр Зудилов, который проводит еженедельную планёрку в администрации Читы, попросил комитет образования перевести детей из взорвавшегося дома в новые школы и детсады - передаёт корреспондент ZAB.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх