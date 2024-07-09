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Новости экономики России

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Уход на внебиржевой рынок токсичных валют негативно сказывается на оборотах валютой

Вчера юань вновь пытался, но так и не смог закрепиться выше 12 руб. Торговая активность четвертый день подряд остается на минимальных с начала мая уровнях - объемы торгов парой юань-рубль с поставкой "завтра" удерживаются у 5-5,5 млрд юаней в день, что в два раза меньше, чем привычные 9-10 млрд юаней в день в последние месяцы).

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