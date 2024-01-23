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Еврометодичка

Еврометодичка

⚡️ Из ответов С.В.Лаврова на вопросы СМИ в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году (18 января 2024 года)   = Предвидя Ваш вопрос, я взял методичку, которую нам наши приятели передали из стран ЕС: «Как вести себя с российскими дипломатами».

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