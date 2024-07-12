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Царьград

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В Махачкале мужчина хотел улететь на самолете с золотом на 142 млн рублей под одеждой

В Махачкале мужчина хотел улететь на самолете с золотом на 142 млн рублей под одеждой

54 слитков золота пытался вывезти мужчина, но его задержали в аэропорту Махачкалы.Мужчину, который пытался вывезти под одеждой 54 слитка золота, задержали на Таможне в аэропорту Махачкалы.

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