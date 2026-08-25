На парковке у «Глобуса» 16-летняя девушка сбила трех пешеходов

Инцидент случился утром в понедельник, 24 августа, на парковке у гипермаркета «Глобус». По предварительной информации, 16-летняя рязанка, управляя ВАЗ-2112, не справилась с управлением и сбила трех 19-летних молодых людей.
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