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62ИНФО | Новости Рязани

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На парковке у «Глобуса» 16-летняя девушка сбила трех пешеходов

На парковке у «Глобуса» 16-летняя девушка сбила трех пешеходов

Инцидент случился утром в понедельник, 24 августа, на парковке у гипермаркета «Глобус». По предварительной информации, 16-летняя рязанка, управляя ВАЗ-2112, не справилась с управлением и сбила трех 19-летних молодых людей.

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