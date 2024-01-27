ДАМ - остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана

Галина Смирнова

Где-то в дебрях гегемона Дремлет пятая колонна... Срок пришел её будить - На работу выводить! Просыпайтесь, демократы! Час пробил - сомнений нет: Принести свободу в штаты, Дать им суверенитет!!! Кто свободой одержим - Выходи шатать режим! Богом клятую страну - На гражданскую войну! Весь засраный Пиндостан - На спасительный майдан! Демократия достала? Но расклад пока таков: Настоящих буйных мало, Вот и нету вожаков! Чем сидеть на попе ровно В вашем граде золотом - Разнесли б уже на брёвна Капитолий-Белый дом!!! Пусть режим за всё заплатит В рамках классовой борьбы - На руках оружья хватит Полстраны сложить в гробы! Дружно в бой, святой и правый, От души, во весь опор - Кровью смыть страны кровавой Феерический позор. Революция - не шутка, Слово гордое - "майдан".... И взамен страны-ублюдка - Пятьдесят нормальных стран!!! :-)