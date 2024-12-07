Соединенные Штаты и их европейские союзники проигрывают в прокси-войне на территории Украины. Уверенно побеждающей в конфликте Россию назвали в Strategic Culture По мнению авторов материала, война за Украину, развязанная НАТО, оборачивается катастрофой для Штатов и Европы.