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Россию назвали уверенно побеждающей в украинском конфликте

Россию назвали уверенно побеждающей в украинском конфликте

Соединенные Штаты и их европейские союзники проигрывают в прокси-войне на территории Украины. Уверенно побеждающей в конфликте Россию назвали в Strategic Culture По мнению авторов материала, война за Украину, развязанная НАТО, оборачивается катастрофой для Штатов и Европы.

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