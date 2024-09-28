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Петербуржцам рассказали, как восстановить утерянный полис ОМС

Петербуржцам рассказали, как восстановить утерянный полис ОМС

Советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков объяснил жителям Санкт-Петербурга, как можно восстановить информацию о полисе обязательного медицинского страхования (ОМС), если документ был утерян.

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