Петербуржцам рассказали, как восстановить утерянный полис ОМС

Советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков объяснил жителям Санкт-Петербурга, как можно восстановить информацию о полисе обязательного медицинского страхования (ОМС), если документ был утерян.
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