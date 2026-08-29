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Царьград

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ПНИПУ рассказал, как продлить свежесть осенних букетов

ПНИПУ рассказал, как продлить свежесть осенних букетов

Эксперт ПНИПУ делится советами по уходу за цветами. Что делать, если нижние цветки гладиолусов начинают увядать первыми, и как сохранить свежесть альстромерий, которым мешает млечный секрет.

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