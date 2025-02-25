Грант — не долг, и мы не обязаны его возвращать

Мысли Бабы Яги «Милый мой, дорогой, неоценимый – можно даже сказать, неоценённый – дедушка Джо! В первых строках своего письма хочу попросить у тебя прощения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Киров, Россия: Крепыш с тату "Азова"* напал на девушек, чьи мужья воюют на СВО. Скрутили его быстро
- "Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка на пешеходном переходе угрожает семье и скрывает следы
- Виторган продолжает жаловаться на отсутствие денег, голод и запредельную бедность. Лужковский подарок превратился в кошмар налоговой ловушки
Свежие комментарии