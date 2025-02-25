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Грант — не долг, и мы не обязаны его возвращать

Грант — не долг, и мы не обязаны его возвращать

Мысли Бабы Яги «Милый мой, дорогой, неоценимый – можно даже сказать, неоценённый – дедушка Джо! В первых строках своего письма хочу попросить у тебя прощения.

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Комментарии
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Надежда
Эта мразь за &quot;крохи с барского стола&quot; после дележки хозяев уничтожила практически всё население!(😡
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11 час.
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