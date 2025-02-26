Илон Маск отменил финансирование в размере 32 млн долларов для медиапроектов в Молдове

Бывший министр образования Корнелиу Попович сообщил в своем посте в соцсети, что Илон Маск через Департамент эффективности государственного управления (DOGE) принял решение отменить финансирование в размере 32 миллионов долларов таких программ, как Internews в Молдове.
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