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Сделка Трампа по нефти с Венесуэлой поднимает красные флажки для производителей

Сделка Трампа по нефти с Венесуэлой поднимает красные флажки для производителей

США договорились о беспрецедентном участии в нефтяной отрасли Венесуэлы, получив доступ к разработке запасов объемом около 65 млрд баррелей.

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