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Показано видео жёсткой посадки вертолёта Ми-8 вблизи с трассой на Сахалине

Показано видео жёсткой посадки вертолёта Ми-8 вблизи с трассой на Сахалине

На крупнейшем российском острове Сахалин, входящем в состав одноименной области на востоке страны, совершил аварийную посадку многоцелевой вертолёт Ми-8.

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