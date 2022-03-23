Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press Украинская власть не считает жителей Мариуполя своими людьми, а националисты прикрываются ими словно живым щитом, заявил главный врач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко.
Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press Украинская власть не считает жителей Мариуполя своими людьми, а националисты прикрываются ими словно живым щитом, заявил главный врач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко.
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