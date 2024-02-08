Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Гардероб как искусство: 10 примеров действительно красивой организации хранения вещей

Гардероб как искусство: 10 примеров действительно красивой организации хранения вещей

Совсем необязательно прятать всю одежду, обувь и аксессуары за дверцы шкафов. Хранение вещей можно организовать так, что они станут украшением вашего дома! Так сложилось, что чаще, планируя хранение одежды, обуви и аксессуаров, мы предусматриваем для этих вещей закрытые шкафы, гардеробы и ящики комодов.

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Комментарии
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Лидия Андреева
Это же все пылится, мне не нравится.
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16 час.
АМ
Алиса Майская
Бардак художественный)))))
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12 час.
Майя Maja
У меня тоже висят на стене обязательные шляпы сезонные. Оригинально в коридоре и функционально. Оделась, посмотрела в зеркальце и шляпку п настроению и по погоде, ах. Отличненько!
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6 час.

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