Гардероб как искусство: 10 примеров действительно красивой организации хранения вещей

Совсем необязательно прятать всю одежду, обувь и аксессуары за дверцы шкафов. Хранение вещей можно организовать так, что они станут украшением вашего дома! Так сложилось, что чаще, планируя хранение одежды, обуви и аксессуаров, мы предусматриваем для этих вещей закрытые шкафы, гардеробы и ящики комодов.