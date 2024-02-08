Гардероб как искусство: 10 примеров действительно красивой организации хранения вещей

Совсем необязательно прятать всю одежду, обувь и аксессуары за дверцы шкафов. Хранение вещей можно организовать так, что они станут украшением вашего дома! Так сложилось, что чаще, планируя хранение одежды, обуви и аксессуаров, мы предусматриваем для этих вещей закрытые шкафы, гардеробы и ящики комодов.
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