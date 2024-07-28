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Херш: Обама пригрозил Байдену отстранением в случае отказа выйти из гонки

Херш: Обама пригрозил Байдену отстранением в случае отказа выйти из гонки

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что бывший президент США Барак Обама пригрозил действующему американскому лидеру Джо Байдену отстранением от должности, если бы он не согласился добровольно выйти из предвыборной гонки.

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