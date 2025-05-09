Авторская колонка практикующего психолога, автора телеграм-канала «По-моему, мне пора» Юлии Егоровой В разных языках мира существуют обозначения эмоциональных переживаний, не имеющие аналогов в русском языке.
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