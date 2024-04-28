В Омске обрушился лестничный пролет в аварийном доме №39 на Молодогвардейской. «Произошло обрушение лестничного пролета 3-х этажного нежилого здания (аварийный расселенный дом).
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В Омске обрушился лестничный пролет в аварийном доме №39 на Молодогвардейской. «Произошло обрушение лестничного пролета 3-х этажного нежилого здания (аварийный расселенный дом).