Предприимчивые краснодарцы торгуют кюар кодами в Японский сад

Японский сад принимает гостей по QR-кодам всего пару часов, а запись на посещение уже закрыта. Пользуясь случаем, предприимчивые краснодарцы, которые успели забронировать время для входа на территорию сада, продают свои QR-коды в социальных сетях.
Японский сад принимает гостей по QR-кодам всего пару часов, а запись на посещение уже закрыта. Пользуясь случаем, предприимчивые краснодарцы, которые успели забронировать время для входа на территорию сада, продают свои QR-коды в социальных сетях.
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