Раскрыто истинное отношение Орбана к России и Путину

Да потому что Россия нормальная страна в ртличии от"витринной" Европы.Витрины везде теперь одинаковые.

Eduard

Скажите,а почему мы должны любить типов как Обама? Байдена?Шольца? Мы не в Америке,даже будучи там выюерем честнее людей,а не жуликов которые говорят одно,а делают ровно наоборот.Даже мир сейчас такой,всё как Зазеркалье!