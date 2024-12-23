Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не любит Россию или является «пророссийским политиком», а уважает президента страны Владимира Путина и видит в Москве прагматичного партнера.
Раскрыто истинное отношение Орбана к России и Путину
Комментарии
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Eduard
Да потому что Россия нормальная страна в ртличии от"витринной" Европы.Витрины везде теперь одинаковые.
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12 час.
Eduard
Скажите,а почему мы должны любить типов как Обама? Байдена?Шольца? Мы не в Америке,даже будучи там выюерем честнее людей,а не жуликов которые говорят одно,а делают ровно наоборот.Даже мир сейчас такой,всё как Зазеркалье!
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12 час.
ВИ
Василиса Иванова
Разосрать с Орбаном надеется существо, считающее россиян стадом.
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8 час.
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