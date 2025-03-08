Svetlana Kuzmina

Европейским страна сначала нужно упразднить воровские структуры ЕП и ЕК, которые растаскивают деньги европейского народа по своим карманам. Практически, президенты европейских государств, никакого своего голоса в своих странах не имеют - ими руководит никем ни выбранный Европарламент. Разве это справедливо? Вот о чём нужно задуматься народа ЕС !