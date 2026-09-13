Самый крохотный фанат ХК «Сибирь» принял участие в параде колясок

Настоящей звездой дефиле стал юный болельщик, чей транспорт родители превратили в символ спортивного противостояния двух главных новосибирских клубов — хоккейной «Сибири» и волейбольного «Локомотива».
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