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Вечерний Новосибирск

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Самый крохотный фанат ХК «Сибирь» принял участие в параде колясок

Самый крохотный фанат ХК «Сибирь» принял участие в параде колясок

Настоящей звездой дефиле стал юный болельщик, чей транспорт родители превратили в символ спортивного противостояния двух главных новосибирских клубов — хоккейной «Сибири» и волейбольного «Локомотива».

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