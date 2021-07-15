Мировое обозрение

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Зачем США понадобилось создавать для Санду парламентское большинство?

Зачем США понадобилось создавать для Санду парламентское большинство?

Исход парламентских выборов в Молдавии не вызывал сомнений у экспертов: победила наспех созданная президентская партия «Действие и солидарность», ориентированная на слияние с Румынией и через это слияние – на вступление Молдавии в ЕС и НАТО.

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