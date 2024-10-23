"Вести недели" вчера подвели итог годовщины с момента, когда единственной точкой допуска населения хутора в Россию стало Шереметьево: 107 тысяч человек за этот год в страну стучалось, 83 тысячи из них в страну пустили.
Шереметьево - антибандеровский фильтр работает!
Комментарии
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Алексей Тан
То что ЕВРЕИ... сделали в Германии, а сейчас делают в (на) Украине... они , как последний шанс выжить... предпримут В США... и это будет их концом... ЭТИ гнойные ВШИ... уйдут в землю.
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1 д.
АК
Александр Крылов
Терзают смутные сомнения действия нацистского руководства Германии в 1933—1945 годах против евреев.
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23 час.
АндрейБорков
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8 час.
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