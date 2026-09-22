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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нью-Йорк» нашел нового «человека с айпадом» после ухода Джордана Бринка

Как сообщает New York Post, Джордан Бринк, занимавший в «Нью-Йорке» должность «координатора челленджей» или «человека с айпадом» покинул команду.

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