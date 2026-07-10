ЦСКА предложил Себальосу 4 млн евро в год по 5-летнему контракту. Вингер «Боки» отказал, он хочет в «Наполи»

ЦСКА делал предложение 24-летнему вингеру « Бока Хуниорс » Эксекиэлю Себальосу. Аргентинцу был предложен контракт на пять лет с зарплатой четыре миллиона евро за сезон, но он ответил отказом, сообщил журналист Фабрицио Романо.