В Челябинской области 200 коров оказались без воды в закрытых фурах

Животные могли погибнуть от жажды, ведь дорога М-5 была закрыта из-за метели."Чрезвычайно срочная спасательная операция" — именно так охарактеризовали сотрудники МЧС России по Челябинской области интересный вызов, на котором им пришлось утолять жажду попавших в беду бурёнок.
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