Разворот рубля. Курсы доллара и евро на 20 марта

Российская валюта начала дешеветь к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 марта 2025 года, составляет 82,8487 рубля (прежнее значение — 81,5018 рубля), официальный курс евро — 90,8257 рубля (предыдущий показатель — 87,5697 рубля).
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