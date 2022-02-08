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Пекин выступил против дальнейшего расширения НАТО

Пекин выступил против дальнейшего расширения НАТО

В заявлении, опубликованном 8 февраля на официальном сайте представительства КНР в Евросоюзе, говорится, что, по мнению Пекина, расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности.

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