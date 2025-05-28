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Apple начала тестирование 200 Мп датчика основной камеры для айфонов

Apple начала тестирование 200 Мп датчика основной камеры для айфонов

Обозреватели напомнили, что корейский вендор первым представил смартфон с камерой 200 Мп, что стало новым этапом «в конкуренции мегапикселей».

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