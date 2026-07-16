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Месси забил 7 голов и отдал 8 передач в 9 играх плей-офф ЧМ после 30-летия. У Роналду 1+0 в 5 матчах

Лионель Месси выступает продуктивнее Криштиану Роналду в плей-офф ЧМ после 30-летия. 39-летний нападающий сборной Аргентины дважды ассистировал партнерам в полуфинале чемпионата мира 2026 года и помог своей команде победить Англию – 2:1.

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