Месси забил 7 голов и отдал 8 передач в 9 играх плей-офф ЧМ после 30-летия. У Роналду 1+0 в 5 матчах

Лионель Месси выступает продуктивнее Криштиану Роналду в плей-офф ЧМ после 30-летия. 39-летний нападающий сборной Аргентины дважды ассистировал партнерам в полуфинале чемпионата мира 2026 года и помог своей команде победить Англию – 2:1.
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