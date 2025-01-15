"Автовзгляд": некоторые автопроизводители из Китая готовятся покинуть Россию

Российский авторынок может перестать быть привлекательным для китайских автопроизводителей из-за высокой стоимости кредитов и утилизационного сбора, пишет "АвтоВзгляд" со ссылкой на итоги форума Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).