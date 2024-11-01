«Инфоцыганщина» преподавания китайского права в российских вузах. Может, пора заканчивать профанацию науки в России?

Сегодня состоялся очередной эфир на телеканале РБК, куда меня пригласили коллеги обсудить международную проблематику, однаком перед самым эфиром в программу были внесены некоторые коррективны, и телеканал внес в обсуждение вопрос "жесткого дефицита молодых ученых в России".