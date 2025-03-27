Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок. Накануне, 26 марта, Путин подписал указ, которым отменил свое решение о передаче российских активов Ariston во временное управление АО «Газпром бытовые системы».
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