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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Ariston объявила о возвращении на российский рынок

Ariston объявила о возвращении на российский рынок

Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок. Накануне, 26 марта, Путин подписал указ, которым отменил свое решение о передаче российских активов Ariston во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

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