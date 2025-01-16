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Царьград

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Суровые морозы до -29°C: Урал готовится к снежной буре и гололеду

Суровые морозы до -29°C: Урал готовится к снежной буре и гололеду

В Уральском федеральном округе в ближайшие дни ожидаются сильные заморозки до -29°C, сопровождающиеся снегопадами, метелями и гололедицей.

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