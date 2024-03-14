Искали совершенно разные товары и наполняли корзину без какой-либо логики: мужчин накануне 8 Марта приняли за ботов

Поиски подарков к 8 Марта на маркетплейсах приняли за кибератаку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», аномальный рост числа реальных покупателей российских маркетплейсов накануне Международного женского дня системы защиты онлайн-площадок приняли за атаку ботов.
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