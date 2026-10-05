Московский учитель доносит учебную программу через короткие познавательные ролики

Ещё вчера эти строчки крутились у ребят в наушниках. А сегодня звучат на уроке. Только теперь это не просто песня, а разбор по членам предложения и расстановка запятых.
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