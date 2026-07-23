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Царьград

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Дмитриев осудил Евросоюз за ошибочные решения в экономике

Дмитриев осудил Евросоюз за ошибочные решения в экономике

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ, раскритиковал Евросоюз за разрушительные решения в экономике и миграционной политике, ссылаясь на публикацию Financial Times о грядущем штрафе в €890 млн для Google, что может повлиять на отношения с США.

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