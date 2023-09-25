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Боррель после ГА ООН пожаловался на нежелание мира «играть по правилам»

Боррель после ГА ООН пожаловался на нежелание мира «играть по правилам»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке остался недоволен тем, что с появлением новых участников «правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», а развивающиеся страны Глобального Юга ищут «альтернативу Западу».

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