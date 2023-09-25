Боррель после ГА ООН пожаловался на нежелание мира «играть по правилам»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке остался недоволен тем, что с появлением новых участников «правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», а развивающиеся страны Глобального Юга ищут «альтернативу Западу».