Корвалол и валокордин предлагают продавать по цене водки и по часам, как алкоголь

К аптечным жидкостям крепче 30 градусов, применяемым внутрь, относится не только боярышник В Общественной палате РФ предложили ограничить продажу предназначенных для употребления внутрь аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30%, пишет "Парламентская газета".