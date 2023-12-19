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Корвалол и валокордин предлагают продавать по цене водки и по часам, как алкоголь

Корвалол и валокордин предлагают продавать по цене водки и по часам, как алкоголь

К аптечным жидкостям крепче 30 градусов, применяемым внутрь, относится не только боярышник В Общественной палате РФ предложили ограничить продажу предназначенных для употребления внутрь аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30%, пишет "Парламентская газета".

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