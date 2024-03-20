Противолодочные корабли Севфлота вышли в море для проведения стрельб

Группа кораблей СФ вышла в море для проведения учебных артиллерийских стрельб Тактическая группа Северного флота (СФ) в составе малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Брест» проекта 1124М, а также малого ракетного корабля «Рассвет» проекта 1234.