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Царьград

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Правительство России одобрило проект по защите от инфекций

Правительство России одобрило проект по защите от инфекций

Правительство Российской Федерации приняло решение о внесении изменений в постановление от 19 июня 2012 года, направленном на предотвращение инфекционных заболеваний.

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