В России создали первый двигатель на криптоне

Новый космический плазменный двигатель, который работает на криптоне, создали инженеры-конструкторы Московского авиационного института и Московского физико-технического института.
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