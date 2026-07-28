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В России создали первый двигатель на криптоне

В России создали первый двигатель на криптоне

Новый космический плазменный двигатель, который работает на криптоне, создали инженеры-конструкторы Московского авиационного института и Московского физико-технического института.

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