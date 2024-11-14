FT: минэкономики ФРГ принуждает компании отказаться от импорта СПГ из РФ

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии потребовало от оператора СПГ-терминалов Deutsche Energy Terminal прекратить прием сжиженного природного газа из России, пишет Financial Times, ссылаясь на письмо ведомства.
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