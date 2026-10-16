Xiaomi Jinshajiang Ultra-thin Magnetic Power Bank 5000 27W весит всего 105 г Компания Xiaomi начала продавать на платформе Youpin внешний аккумулятор Jinshajiang Ultra-thin Magnetic Power Bank 5000 27W.
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